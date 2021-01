Terni, clienti ai tavoli nonostante il Covid: chiuso circolo per cinque giorni

TERNI – Chiusura dell’attività per cinque giorni per un circolo privato di Terni, dove i carabinieri hanno sorpreso alcuni avventori intenti a consumare dei pasti seduti ai tavoli, in contrasto con quanto previsto dalla normativa anti-Covid. In base a quanto riferisce l’Arma, il titolare del locale di strada da Sabbione, un cinquantacinquenne del posto, è stato anche sanzionato. A svolgere il controllo nel circolo – con servizio di ristorazione – sono stati i militari della stazione di Collescipoli, nel corso di uno specifico servizio di verifica del rispetto della normativa in tema di prevenzione del contagio.