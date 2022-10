Claudio Baglioni diventa cittadino onorario di Ficulle

FICULLE– Un ritorno alle origini per Claudio Baglioni. Il cantautore romano infatti è stato insignito venerdì in Comune alla presenza del sindaco Gianluigi Maravalle, del sociologo Mario Morcellini, altro ficullese illustre e ad una serie di ficullesi acquisiti. Le origini ficullesi gli derivano dai genitori: il padre era di Ficulle, la madre di Allerona. La coppia si trasferì poi a Roma, dove nel 1951 nacque Claudio. Ma i rapporti di una delle colonne della musica italiana con l’alto orvietano non si sono mai interrotti, sia durante l’infanzia, che durante l’età adulta e spesso Baglioni è tornato nella sua città di origine.

La motivazione

“Grazie a 60 milioni di dischi venduti, un’ammirevole capacità di rinnovamento stilistico, un’inusitata capacità di conduttore televisivo e innumerevoli premi e riconoscimenti alla sua carriera di cantautore, Claudio Baglioni – la motivazione – è un apprezzato ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Nella vita privata l’impegno sociale e l’attenzione ai più deboli, ne fanno un modello per le nuove generazioni. Un sincero legame di affetto lega Baglioni a Ficulle ed alla bellezza della natura che circondano l’antico borgo. È un segno identitario per noi ricordare che le origini della sua famiglia rimandano al nostro Comune, ed è lo stesso cantautore a raccontare come diverse sue canzoni giovanili abbiano trovato ispirazione in scene ed emozioni scaturite nei periodi di vacanza trascorsi nel nostro paese, come la ben nota e poetica canzone ‘Ragazza di campagna’”.

Così Baglioni

“Ficulle è il paese natale di mio padre. Il mondo fantastico e avventuroso di me bambino. Il luogo dei dolci ricordi in cui spesso torna il mio cuore di uomo. È un dono prezioso e un grande onore diventarne cittadino per sempre”