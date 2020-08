Clamoroso: in casa Perugia possibile nuovo ribaltone, può tornare Cosmi. Playout verso il rinvio

PERUGIA– Il tam tam è cominciato a circolare ieri sera e nella mattinata di oggi sta prendendo sempre più consistenza. Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito e Sky Sport stanno dando corpo alla notizia: Serse Cosmi potrebbe tornare sulla panchina del Perugia per i playout. La disastrosa performance del Grifo a Venezia che ha spedito nei playout i biancorossi sembrerebbe aver convinto il presidente Santopadre ad un nuovo ribaltone, ma è una decisione sulla quale si riflette in silenzio.

Perchè non è una scelta facile da compiere. Il Grifo è una polveriera e Cosmi, due settimane fa, se n’era andato lanciando più di un sasso (“Taccio, per amore del Grifo”, disse), a cui il bomber Iemmello ha risposto (“Adesso ci divertiamo”). Segno evidente che le cose dentro lo spogliatoio non vanno. Cosmi ha già vinto due playout in carriera, sarebbe il terzo in tre anni: vinto due anni fa sulla panchina dell’Ascoli, perso (poi ripescato) su quella del Venezia nella scorsa stagione.

A proposito dei playout, appare quasi certo che la gara di andata slitterà: è infatti in programma il 7 agosto, il giorno prima della sentenza sul ricorso del Trapani per la penalizzazione di 2 punti. Organizzare una trasferta, soprattutto in tempi di Covid, con 24 ore a disposizione, è missione impossibile. Probabile quindi che si possa spostare la prima gara di due o tre giorni, con il ritorno confermato il 14 agosto.