Clamoroso: il nuovo allenatore della Ternana è quello vecchio, ossia Lucarelli

TERNI- Di sicuro con la Ternana non ci si annoia mai. L’annuncio, clamoroso è arrivato nel pomeriggio dopo che già in mattinata si era sparso un tam tam: Cristiano Lucarelli siederà di nuovo sulla panchina delle Fere. Il motivo è molto semplice: la parola d’ordine della nuova dirigenza è spendere meno possibile e Lucarelli ha ancora un contratto in essere (fino a giugno 2025) dunque l’allenatore sarà ancora lui. Con buona pace di Castori, contattato e che attendeva solo una chiamata.

Il ritorno di Lucarelli e del suo staff (non tutto: Bartali e Rognini nel frattempo sono andati alla Reggiana, quindi dovrà arrivare qualcuno di nuovo) coincide con la partenza di molti big, alcuni dei quali nell’ultimo periodo non erano più in sintonia col tecnico (Partipilo, così come Palumbo prossimo ad andare al Frosinone). Ma soprattutto con La squadra doveva in teoria essersi già radunata per partire domattina per Cascia ma è ormai fortemente probabile che slitterà tutto a dopo il closing con Pharmaguida, previsto per il 20 lugliodere.