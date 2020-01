Il Grifo punta su Serse Cosmi: l’uomo del Fiume preferito in volata a Colantuono

PERUGIA – La doppia notizia in casa Perugia arriva in parte dal sito ufficiale in parte attraverso Sky. La società comunica con una nota l’esonero di Massimo Oddo. “L’A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato Massimo Oddo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Massimo Oddo ed il suo staff per l’impegno e la serietà dimostrati in questi mesi, augurandogli i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera. A breve sarà comunicato il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra”

Il ritorno Sulla panchina torna, dopo i fasti della serie A Serse Cosmi. Il tecnico di Ponte San Giovanni ha battuto Stefano Colantuono. Secondo quanto riferisce Sky, decisive le richieste dell’allenatore romano che, dopo aver trovato l’accordo economico avrebbe chiesto garanzie tecniche. Cosmi ha già firmato e dopo aver scritto la storia del club, farà il suo nuovo esordio sulla panchina del Perugia nella sfida di Coppa di martedì 14 gennaio a Napoli ma dirigerà i primi allenamenti alla ripresa mercoledì 8 gennaio.

Carriera Classe ’58, Serse Cosmi ha iniziato ad allenare nel 1987 le giovanili dell’Ellera per poi aprire il fantastico ciclo prima alla Pontevecchio e poi all’Arezzo. Quindi le quattro stagioni in serie A al Perugia con brillanti salvezze e la vittoria della Coppa Intertoto con pass per la Coppa Uefa. L’esperienza al Perugia è terminata con l’amara retrocessione in B nel doppio spareggio con la Fiorentina. Cosmi ha quindi allenato Genoa, Udinese, Brescia, Livorno, Palermo, Lecce, Siena, Pescara, Trapani, Ascoli e Venezia nell’ultima esperienza prima di tornare nella sua Perugia.