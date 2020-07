Esonerato Serse Cosmi, il Perugia affidato di nuovo ad Oddo. Lui: “Taccio per amore”

PERUGIA – È arrivata al capolinea l’avventura sulla panchina del Perugia di Serse Cosmi. Caro è costato all’uomo del fiume l’ultimo periodo negativo contraddistinto da soli due punti in cinque gare, facendo sprofondare il Grifo nella zona caldissima e fino a qualche settimana fa impensabile del rischio retrocessione in serie C.

Ritorno Nuovamente OddoTorna al suo posto il predecessore di Cosmi, Massimo Oddo. L’eore di Berlino 2006 era arrivato sulla panchina degli umbri a giugno 2019 per rimpiazzare un altro ex campione del Mondo, come Alessandro Nesta. Oddo venne a sua volta sollevatato dall’incarico a gennaio di quest’anno dopo un periodo in cui le fortune del Perugia furono altalenanti. Ora il ritorno del tecnico abruzzese a Pian di Massiano. Per lui arriva il difficile compito di far risollevare le sorti della squadra.

Il comunicato Il comunicato del Grifo Di seguito riportiamo il comunicato apparso sul sito della società biancorossa: “A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato Serse Cosmi dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. A mister Cosmi e al suo staff composto da Fabio Bazzani, Manuel De Maria e Salvatore Pollino vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. La conduzione tecnica della prima squadra sarà affidata nuovamente a Massimo Oddo, al suo vice Marcello Donatelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore”. Sos Di Chiara Per il terzino biancorosso sarebbe finita la stagione. La notizia è stata riportata oggi dai principali quotidiani regionali. Di Chiara, infortunatosi nel corso dell’ultima gara contro la Cremonese non potrebbe essere a disposizione nell’ultimo scampolo di stagione. In ritiro dopo quello di Roccaporena di settimana scorsa, il Perugia dovrebbe tornare in ritiro anche nei prossimi giorni. La sede stabilita sarebbe quella di Coverciano.

Amarezza Amaro il commento che ha rilasciato Serse Cosmi sul suo profilo Instagram: “Molto probabilmente il mio ritorno a casa (perché Perugia è casa mia) è stato solo quello che non avrei mai voluto che fosse: una ‘suggestione’. Ringrazio comunque tutti quelli che mi hanno voluto e mi vogliono bene e compio non l’ultimo, ma l’ennesimo atto d’amore per il Perugia Calcio e per la città tutta: tacere. Forza Grifo per sempre”.