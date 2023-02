Clamoroso dietrofront di Bandecchi: “Non vendo più la Ternana, resto maggioranza”

TERNI– Un’altra sorpresa scuote la vigilia di Ternana-Cittadella: Stefano Bandecchi annuncia di non voler più vendere la società e restare maggioranza.

Ne riferisce Tag24, il quotidiano di Unicusano, proprietaria della Ternana

“Salta la trattiva per la cessione della società. Il presidente Stefano Bandecchi cambia idea e non vende più la società al 100%. Il patron rossoverde intende restare proprietario di maggioranza del club. Prenderà in considerazione le proposte di imprenditori che vorranno affiancarlo con l’acquisizione di alcune ma non di maggioranza”

Soltanto ieri sera, ai microfoni di Umbria Tv, aveva annunciato l’esatto contrario, di fatto confermando la chiusura della trattativa di cessione.