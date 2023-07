Clamoroso alla Ternana, via il ds Leone. Ufficiale la Salernitana in Coppa

TERNI – La bomba è arrivata in serata, lanciata da Sky. Luca Leone non è più il direttore sportivo della Ternana. Secondo quanto emerge, il dirigente abruzzese, che era legato alla Ternana ancora da due anni di contratto a 720.000 euro l’anno, avrebbe risolto il rapporto col club di via della Bardesca.

Per la sostituzione si fanno i nomi dell’ex Stefano Capozucca, Ernesto Salvini (già dg del Frosinone, che potrebbe essere anche il preludio a nuovi ingressi societari, segnatamente quelli di Simone Giacomini e Alessandro Di Paolo della Stardust, il primo ex presidente della Triestina), Angelo Mariano Fabiani, Daniele Faggiano.

Coppa Italia

Intanto, è sicuro che sarà Salernitana-Ternana il primo match ufficiale della nuova stagione per i rossoverdi. La Lega di Serie A ha ufficializzato il tabellone di Coppa Italia, riformulato rispetto a quello iniziale. Non cambiano avversario e data (13 agosto, ore 17.45) per i rossoverdi, che in caso di vittoria, se la vedrebbero contro la vincente di Sampdoria-Sudtirol.

Il tabellone è cambiato: escluse Lecco e Reggina, non aventi diritto dato che al momento sono fuori dalla B, non sono però state inserite Brescia e Perugia, ancora alle prese coi ricorsi, bensì Foggia, sconfitto dal Lecco nella finale playoff ed il Pescara, semifinalista playoff. La Virtus Entella prende invece il posto del Pordenone, cancellato dai campionati professionistici.