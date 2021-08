Clamoroso al Dall’Ara: la Ternana espugna Bologna 5-4 ed avanza in Coppa Italia

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye (7’st Medel), Bonifazi, Soumaoro, Annan (7’st Barrow), Dominguez (33’st Svanberg), Schouten; Orsolini (39’st Van Hoojidonk), Soriano, Vignato; Arnautovic (39’st Skov Olsen). A disp.: Bardi, Amey, De Silvestri, Khailoti, Baldursson, Kingsley, Cangiano All. Mihajlovic

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (33’st Defendi), Boben, Sorensen, Salzano; Agazzi, Proietti (16’st Palumbo); Peralta (16’st Celli), Falletti (28’st Paghera), Furlan; Donnarumma (28’st Pettinari). A disp.: Casadei, Vitali, Diakitè, Russo, Capone, Capanni, Mazzocchi. All.: Lucarelli

ARBITRO: Zufferli di Udine (assistenti: Prenna, Cipressa IV Ufficiale Ricci)

VAR: Dionisi AVAR: Di Paolo

MARCATORI: 6’pt Agazzi (T), 20’pt Donnarumma (T), 37’pt Dominguez (B), 40’pt Salzano (T), 3’st rig Falletti (T), 9’st Peralta (T), 11’st Arnautovic (B), 13’st Soriano (B), 30’st rig. Orsolini (B)

NOTE: spettatori 6.000 circa dei quali 100 da Terni. Giornata caldissima, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Sorensen (T), Mbaye (B), Salzano (T), Celli (T), Iannarilli (T). Calci d’angolo: 5-2. Recupero: pt st. Al 10’pt Donnarumma (T) calcia sul palo un rigore.

BOLOGNA – Impresa della Ternana che si qualifica per i sedicesimi di Coppa Italia espugnando Bologna: finisce 5-4 per le Fere al Dall’Ara, con i rossoverdi avanti addirittura 5-1 dopo un’ora di gioco. Ora per i rossoverdi a dicembre c’è il Venezia.

Le scelte. Donnarumma è il terminale offensivo delle Fere: Lucarelli lo preferisce a Pettinari. Confermate le altre scelte, con Salzano che vince il ballottaggio con Celli. Nel Bologna Orsolini recupera e gioca dall’inizio nel tridente dietro Arnautovic. Mbaye esterno destro al posto di De Silvestri.

Primo tempo. Partenza scoppiettante. Subito pericolose le Fere: Falletti recupera palla sulla trequarti, ma poi il passaggio per Donnarumma, che sarebbe stato solo davanti alla porta, è troppo lungo e Skorupski fa suo il pallone. Risponde il Bologna con Orsolini, che supera Salzano e Sorensen e si presenta davanti a Iannarilli.

Poi al 6′ il vantaggio rossoverde, a sorpresa. Agazzi recupera palla a metà campo, si fa 30 metri palla al piede e dal limite dell’area lascia partira un sinistro. Bologna stordito che rischia il 2-0 al 10′: Mbaye in ritardo, atterra Peralta, è rigore, ma Donnarumma lo calcia sul palo. L’ex Brescia si riscatta e segna il 2-0 di testa su cross di Agazzi. La risposta felsinea è ancora con Orsolini, senza esito. Al 35′ ci prova anche Soriano di testa, palla alta, poi al 37′ si vede Arnautovic con la sua specialità ovvero il colpo di testa, con Iannarilli che si fa trovare pronto. Sulla prosecuzione segna Dominguez, che conclude in rete con un destro a girare il tacco di Soumaoro. Palla al centro e la Ternana ripassa avanti di due reti, grazie a Peraltra che approfitta di un errore del Bologna e si coordina molto bene battendo Skorupski sull’assist di Donnarumma. Il Bologna risponde con Soriano, ma Iannarilli para.

Secondo tempo. Si parte col solito Orsolini pericolissimo, che si gira in area, ma colpisce un suo compagno di squadra e il pallone termina sul fondo. Ma il Bologna è ancora quello del primo tempo e commette un altro errore con Dominguez che atterra Falletti in area.Altro rigore, con scavetto di Falletti che segna il clamoroso 4-1. Ma il match è scoppiettante perchè al 9′ segna ancora la Ternana: tiro a giro di Peralta dal limite, palla sul palo e gol. Passano 2′ e segna Arnautovic: Orsolini sul fondo in mezzo per la girata facile dell’austriaco. Il Bologna prende coraggio e accorcia col capitano Soriano su errore di Sorensen.

Finito? Nemmeno per idea. Minuto 30: sponda di Arnautovic per Dominguez che viene toccato da dietro da Boben. Rigore, trasformato da Orsolini per il 5-4. Nel finale miracoli di Iannarilli su Barrow e poi su Soriano, che evita il clamoroso pareggio. Rossoverdi unica squadra di B che passa il turno contro formazioni di serie A.