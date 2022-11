Clamoroso a Foligno: partita rinviata…per cinghiali

FOLIGNO – Capita anche questo, nel calcio dilettantistico. Per esempio che un branco di cinghiali nella notte invada il terreno di gioco di Sant’Eraclio, frazione di Foligno. Nella foto di Eccellenza Calcio, potete vedere le condizioni del manto dopo la “passeggiata” dei cinghiali.

Così all’arbitro designato per Vis Foligno-Bevagna, valida per la dodicesima giornata del girone B di Promozione, il signor Bonifazi di Terni, non è rimasto altro che rinviare il match per impraticabilità del campo, distrutto dai cinghiali.