Clamoroso a Cascia: il Gubbio batte in amichevole la Salernitana neopromossa in A

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec (16′ st Russo); Bogdan (18′ st Galeotafiore), Strandberg (1′ st Aya), Veseli (26′ st Cavion); Zortea, Capezzi (20′ st Kristoffersen), Di Tacchio, Obi (1′ st Schiavone), Jaroszynski (1′ st Sy); Cavion (1′ st D’Andrea, 29′ st Vitale); Djuric (34′ st D’Andrea). A disp: De Matteis. All: Castori

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti (1′ st Cucchietti); Oukhadda (38′ De Rossi), Signorini, Redolfi, Aurelio; Francofonte, Cittadino, Malaccari; Arena (1′ st Sainz Maza), Spalluto, Fedato (1′ st D’Amico, 30′ st Fedato). A disp: Bocci, D’Angelo, Settimi, Migliorelli, Dimuni, Bontempi, Tortoioli, Elisei, Paciotti, Nacciaritti, Formiconi. All: Torrente

Arbitro: Ceccarelli di Terni (assistenti: Catini-Ceccarelli)

Marcatore: 20′ pt Arena (G)

Note: presente a bordo campo il neo ds del Cosenza Roberto Goretti

CASCIA – Il Gubbio gioca un brutto scherzo alla Salernitana neopromossa in serie A e vince 1-0 l’amichevole disputata a porte chiuse a Cascia. Il Gubbio segna al 20′: Arena punta Veseli al limite dell’area, va sul sinistro e batte Belec, che non è esente da colpe. Addirittura, alla mezzora Fedato sfiora persino il raddoppio. Mai vista la Salernitana nel primo tempo.

Nella ripresa i campani provano a fare la partita, senza impensierire più di tanto la difesa umbra e nel finale protestano per due rigori non concessi per falli su Kristoffersen e D’Andrea.