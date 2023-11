CiviciX in ordine sparso, la scelta di Fora provoca dimissioni e malumori

PERUGIA – Come scritto e previsto la scelta del consigliere regionale Fora di abbracciare il centrodestra alle elezioni amministrative di Perugia, provoca un vero e proprio terremoto interno a Civici X. Ora tutti chiedono un dibattito chiarificatore e un congresso straordinario ma intanto arrivano le dimissioni dei vicepresidenti Maurita Passaquieti e Umberto Bonetti e con loro prendono le distante anche Andrea Sisti (sindaco di Spoleto), Carla Casciari, Gianni Codovini, Fabio Catterini, Andrea Cimarelli e Filippo Gentili. “Con tutto il rispetto per Andrea Fora – spiegano i referenti di CiviciX Umbria – crediamo che il percorso di confronto programmatico e di esplorazione di coalizioni innovative per un progetto amministrativo condiviso nell’ambito del centro sinistra, oppure la scelta di un percorso del tutto autonomo e indipendente dalle coalizioni, possa e debba continuare”. Insomma, o chiarimento o ognuno per la sua strada.