Città e mondo sportivo ternano in lutto: muore a 4 anni figlio di allenatore

TERNI – La notizia la dà la società Accademia Calcio, nella quale Daniele Scatolini lavora come allenatore. Si è spento nella giornata di martedì il figlio Tommaso, di appena 4 anni, dopo aver combattuto contro una terribile malattia. Scatolini, ex giocatore, era stato vice allenatore al Campitello al fianco di Marco Laureti, che ora ha seguito anche nell’esperienza all’Accademia, società di settore giovanile. Oggi lo sport ternano e tutta la città si stringono attorno a lui, alla moglie Ilaria ed a tutta la famiglia, per questa gravissima perdita. La società neroverde ha ovviamente sospeso l’attività. A Scatolini, alla famiglia ed al club va il sentito cordoglio anche della nostra redazione.