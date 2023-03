Città di Castello, ventenne con un un etto di cocaina: arrestato 22enne

CITTA’ DI CASTELLO – Un ragazzo di 22 anni è stato fermato alla guida di un’auto ed è stato trovato con 100 grammi di cocaina. E’ accaduto nella periferia di Città di Castello. Si tratta di un 22enne di origini straniere, europeo, che all’alt delle forze dell’ordine è risultato essere molto agitato. Il suo comportamento ha insospettito gli uomini in divisa che hanno deciso di compiere un approfondimento. Durante la perquisizione è stata trovata una borsa, con all’interno degli indumenti dentro i quali era nascosto un involucro contenente cocaina purissima. Il ragazzo risulta residente in provincia di Arezzo. Dagli approfondimenti del caso è stato stabilito che lo spaccio gli avrebbe fruttato un equivalente, in denaro, pari a dieci mila euro. E’ stato quindi arrestato e accompagnato al carcere perugino di Capanne.