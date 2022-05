Città di Castello, ubriaco al volante sbanda e finisce in un fosso: 37enne ferito e denunciato

CITTA’ DI CASTELLO – E’ rimasto ferito ed è risultato anche positivo all’alcol test il trentasettenne di origine sudamericana che, sabato sera, ha sbandato con il Suv in zona Santa Maria Tiberia. Sul posto sono intervenuti sia il 118 che le autorità, coi primi che lo hanno sia trasportato all’ospedale di Città di Castello che poi sottoposto, su richiesta delle forze dell’ordine, agli esami per stabilire se fosse ubriaco. Questi ultimi hanno dato esito positivo con l’uomo che aveva un tasso alcolemico oltre quattro volte superiore a quello consentito. Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Stessa sorte e stesso grado di ubriachezza anche per un ventitreenne fermato a un posto di controllo di via Morandi.