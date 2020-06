Città di Castello, ubriachi alla guida: ritirate quattro patenti

CITTA’ DI CASTELLO – Quattro patenti ritirate e altrettante denunce per guida in stato di ebbrezza. È questo il bilancio dei controlli dei carabinieri intensificati in Alto Tevere durante il fine settimana. I militari della Compagnia di Città di Castello in particolare hanno sorpreso un 60enne che aveva un tasso alcolemico di quasi due grammi per litro, quattro volte il minimo consentito, un 23enne e un 31enne di San Giustino (entrambi con tasso tre volte oltre il limite) e un uomo di Umbertide con un tasso quattro volte oltre il limite. Per tutti, oltre alla denuncia e al ritiro della patente fino a un massimo di due anni, sono arrivate sanzioni fino a 6 mila euro.