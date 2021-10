Città di Castello, tutto pronto per la mostra ‘Raffaello giovane e il suo sguardo’

Aperta al pubblico

La mostra sarà inaugurata sabato 30 ottobre e rimarrà aperta al pubblico fino al 9 gennaio 2022. Promossa da Comitato regionale umbro per le celebrazioni raffaellesche, Comune di Città di Castello e Regione Umbria, è inserita nel calendario delle manifestazioni approvate dal Comitato nazionale per le celebrazioni. L’esposizione è curata da Marica Mercalli, già Soprintendente dell’Umbria e ora direttore generale per la sicurezza del Patrimonio culturale del Mic, e Laura Teza, professore associato di Storia dell’Arte moderna dell’Università degli Studi di Perugia.

Prenotazione consigliata

Cuore dell’esposizione è il gonfalone della Santissima Trinità di Raffaello, unica opera mobile del maestro rimasta in Umbria, conservata nella stessa Pinacoteca e considerata dalla critica uno dei suoi primi dipinti. Le altre opere di Raffaello in mostra tornano a Città di Castello per la prima volta in questa occasione. “Il gonfalone – spiegano le curatrici – testimonia il processo graduale di affrancamento di Raffaello dal suo maestro Pietro Vannucci detto il Perugino e il confronto diretto con Luca Signorelli”. I due dipinti d’ora in poi, Gonfalone e Martirio, verranno mostrati fianco a fianco nella stessa sala, a testimonianza dello sguardo di Raffaello che li ha legati insieme per sempre. Per visitare la mostra è consigliata la prenotazione: cultura@ilpoliedro.org, 075 8554202.