Città di Castello, trovato morto in casa a 45 anni: tra le ipotesi quella di un malore

CITTA’ DI CASTELLO – Drammatica scoperta sabato mattina in un’abitazione di Città di Castello, quartiere Madonna del Latte, dove è stato trovato morto un uomo di 45 anni. A dare l’allarme sono stati i familiari che non avevano sue notizie da alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il tifernate qualsiasi tentativo di rianimazione è stato vano. Nell’appartamento sono quindi intervenuti anche i carabinieri del capitano Palermo, ma tutto era in ordine e sulla salma del quarantacinquenne non sono stati rilevati segni di violenza. L’ipotesi è che l’uomo sia stato stroncato da un malore, ma il suo corpo resta a disposizione della procura di Perugia, che dovrà eventualmente disporre l’autopsia per stabilire le cause di morte