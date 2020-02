Città di Castello, trovato il corpo senza vita di una donna nel Tevere

CITTA’ DI CASTELLO – Sabato mattina dopo dopo le 8,30 è stato ritrovato il cadavere di una donna, di cui ancora non si conoscono le generalità, nelle acque del Tevere. Ad accorgersi del corpo senza vita è stato un uomo che passeggiava nelle vicinanze del ponte che collega i rioni Prato e Pescidoro, Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno recuperato il cadavere, 118 e carabinieri. Non sono ancora chiare le cause del gesto.