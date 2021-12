Città di Castello, tremendo frontale all’incrocio: muore ottantunenne

CITTA’ DI CASTELLO – Un uomo di 81 anni, residente a Città di Castello è morto in un incidente stradale nella mattina di sabato attorno alle 11.30 all’incrocio fra via delle Terme e via Togliatti, nella città tifernate. Per lui, al volante di una Fiat Uno, impatto fatale con un il furgone di un corriere che arrivava dalla zona di San Pio. Hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Vigili del fuoco del locale comando e 118 si sono precipitati sul posto e il personale sanitario ha soccorso d’urgenza l’uomo tentando un massaggio cardiaco ma le sue condizioni erano disperate ed è morto poco dopo. Illeso il conducente del furgone.