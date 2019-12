Città di Castello, sulle di Terme di Fontecchio si punta al via libera nel 2020

CITTA’ DI CASTELLO – Francesco Milleri in Comune per fare il punto sulle Terme di Fontecchio. Il top manager nato e cresciuto e Città di Castello, oggi alla guida di Luxottica, ha discusso con il sindaco Luciano Bacchetta lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione dello stabilimento termale finanziati da alcuni privati, rappresentati da Milleri, stanno investendo. Nell’aprile scorso è stato riaperto parte dell’antico complesso termale, classificato di “Prima categoria super” per le proprietà curative delle acque sulfuree, mentre alcune settimane dopo era stata resa disponibile al pubblico anche la piscina esterna.

Ristrutturazione Tuttora in corso, invece, i lavori di ristrutturazione dell’intero comparto ricettivo delle Terme di Fontecchio, che riaprirà con una veste nuova, moderna e tecnologicamente avanzata. Il progetto prevede l’ampliamento dell’area ricettiva, che potrà contare su 80 camere, ammodernamento degli spazi destinati alla ristorazione e la riqualificazione del parco. Entro il 2020 si conta di concludere i lavori e di far decollare di nuovo l’antico complesso termale, con l’amministrazione comunale di Città di Castello che considera l’operazione «una grande opportunità per le prospettive di lavoro e richiamo turistico. La riapertura a pieno regime delle Terme di Fontecchio e della struttura ricettiva – ha detto Bacchetta a margine dell’incontro con Milleri – sarà un segnale importante per il comparto turistico del nostro territorio e non solo. L’impegno economico profuso dai privati è ingente soprattutto a livello economico per un’operazione che restituirà a Città di Castello e alla comunità tifernate un bene con una grande storia e tradizione, liberando potenzialità economica» ha concluso Bacchetta.