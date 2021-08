Città di Castello, spruzza spray urticante in un bar: denunciato

CITTA’ DI CASTELLO – Un tunisino di 37 anni è stato accusato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e getto pericoloso di cose. L’uomo è ritenuto responsabile dalla polizia di aver spruzzato spray urticante in un bar di Città di Castello. Gli agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione proveniente dal locale, dal quale sono fuggiti i clienti proprio in seguito al gesto dello straniero. La polizia, dopo aver esaminato i filmati delle telecamere a circuito chiuso, hanno rintracciato e denunciato il tunisino.