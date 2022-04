CITTA’ DI CASTELLO – Paura per un quattordicenne che nel pomeriggio di martedì è caduto nei locali sottostanti di una struttura commerciale a seguito della rottura di un lucernario.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 per il primo soccorso. Da quanto si apprende il giovanissimo fortunatamente non è in pericolo di vita ed è stato trasportato cosciente all’ospedale di Città di Castello in codice rosso.