CITTA’ DI CASTELLO – Si è spacciato come venditore di una concessionaria automobilistica e ha truffato una donna di 77 anni dalla quale aveva ricevuto due accrediti per un totale di 1.620 euro. Dopo i contatti sui social network e i bonifici l’anziana non era più riuscita a mettersi in contatto con il venditore, dal quale avrebbe dovuto ricevere l’auto, e così ha deciso di sporgere denuncia alle forze dell’ordine di Città di Castello che hanno rintracciato e denunciato il 38enne.