Città di Castello, si denuda dopo un ballo e orina in piazza davanti a tutti: denunciata

CITTÀ DI CASTELLO – Proseguono le attività di controllo dei carabinieri della compagnia di Città di Castello nelle ore notturne, nel centro storico della città costantemente affollato di gente. Domenica 7 maggio durante cui, nelle ore notturne, erano presenti numerose persone tra le quali alcune in evidente stato di ubriachezza che hanno dato non pochi problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Una pattuglia radiomobile è perciò intervenuta in piazza Gabriotti dove una coppia, un tifernate 49anne e una donna straniera 42enne, in evidente stato di alterazione alcolica, hanno iniziato a spintonare e inveire contro i passanti, fino a esibirsi in un ballo sfrenato per poi cadere a terra e procurarsi anche delle lesioni importanti.

Denunciata per atti osceni

Spaventati dall’evolversi della situazione alcuni passanti hanno avvertito i militari che hanno provveduto all’identificazione dei due soggetti, prendendosi tanto di insulti. La donna, denudandosi completamente, ha iniziato addirittura a urinare in mezzo alla piazza. Con non poche difficoltà gli operatori sono riusciti ad accompagnare le due persone in caserma dove sono state denunciate per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e atti osceni.