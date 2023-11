Sequestrati 3.700 articoli di bigiotteria alle Fiere di San Florido

Le violazioni

Per queste violazioni sono state irrogate complessivamente, nei confronti dei tre ambulanti, sanzioni amministrative per oltre 6 mila euro. L’attività si è concentrata anche sulla lotta all’evasione fiscale: in questo contesto i militari tifernati hanno svolto decine di controlli e constatato quattro mancate memorizzazioni dell’incasso per la vendita dei prodotti, dopo aver appurato la corrispondente assenza nelle mani del cliente del documento commerciale, ossia il vecchio scontrino fiscale, e una mancata installazione del misuratore fiscale, per un’attività commerciale dedita alla vendita di dolciumi che non si era neppure dotata del registratore di cassa.