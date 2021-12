CITTA’ DI CASTELLO – Un uomo di 58 anni, residente a Roma è ricoverato in gravi condizioni per un incidente stradale avvenuto venerdì mattina lungo la E45 direzione Nord prima dell’uscita Santa Lucia, a Città di Castello. Ha perso il controllo del veicolo per poi finire contro il guardrail. Oltre all’uomo, residente a Roma, a bordo dell’auto non c’erano altre persone. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale di Anas.