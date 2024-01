CITTA’ DI CASTELLO – Denunciate due donne, entrambe 40enni, per furto dell’incasso di una lavanderia tifernate. Il titolare dell’attività ha denunciato di aver subito u furto di 150euro in contanti, custoditi nell’ufficio vicino alla lavanderia pochi istanti prima della chiusura serale dell’attività. Grazie alle testimonianze raccolte dai militari e, all’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dell’attività, le forze dell’ordine sono riusciti ad individuare le due donne che, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, si sono appropriate dei soldi. Le due 40enni, dopo essere state identificate, sono state quindi denunciate alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato in concorso.