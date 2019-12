Città di Castello, ruba cibo al supermercato e scappa ma viene arrestato

CITTA’ DI CASTELLO – È accusato di aver rubato cibo in un supermercato di Città di Castello un 49enne di Sansepolcro arrestato mercoledì dai carabinieri della Compagnia tifernate. In tarda serata un addetto alla sicurezza, insospettito dai movimenti del 49enne, gli ha chiesto di fermarsi per un controllo; a quel punto però l’uomo ha deciso di scappare superando le casse. L’addetto alla sicurezza gli si è parato di fronte e ne è nata una colluttazione, al termine della quale il 49enne è riuscito a fuggire. Nei dintorni del supermercato però c’era una volante dei carabinieri, i quali in questi giorni prefestivi hanno intensificato i controlli: i militari hanno bloccato l’uomo poco dopo e venerdì l’arresto è stato convalidato; il 49enne è stato rimesso in libertà in attesa dei termini a difesa richiesti.