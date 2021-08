Città di Castello, rissa di Ferragosto in centro storico: coltelli e bottiglie rotte, un ferito

CITTA’ DI CASTELLO – Dalla movida ai coltelli. Notte di ferragosto caldissima, non in senso metereologico a Città di Castello, in via Angeloni. Una rissa è scoppiata alle 21 del 14 agosto fra cittadini extracomunitari e dalle mani si è passati quasi subito ai coltelli, passando anche per una bottiglia rotta brandita da uno dei due.

Le cause scatenanti la rissa sono ancora in corso di accertamento da parte dei Carbinieri, che sono intervenuti insieme al 118. Quel che è certo è che al loro arrivo, uno dei due contendenti si presentava con evidenti ferite al volto e alla testa, che hanno lasciato anche copiose tracce di sangue sulla strada.

Quest’ultimo è stato portato all’ospedale per le cure del caso mentre l’altro è stato preso e portato dai militari direttamente in caserma. Immediata è scattata la denuncia per l’uomo che ha ferito il rivale.