Città di Castello, recuperati arnesi da lavoro all’interno di un furgone: denunciati

CITTA’ DI CASTELLO – “C’è un furgone sospetto che gira a Città di Castello”. Questo la segnalazione arrivata alle autorità da diversi residenti che hanno permesso, nel giro di 24 ore, di individuare il veicolo e fermarlo. A bordo due uomini di 25 e 40 anni, entrambi provenienti da fuori regioni, mentre il carico del mezzo era composto da una marea di arnesi da lavoro, ovvero trapani, smerigliatrici, seghe e altri. Accertamenti sono quindi scattati sulla provenienza delle attrezzature che, secondo quanto accertato dalle autorità, erano in buona parte state rubate da diversi comuni dell’Emilia Romagna nei giorni precedenti. Tutto è stato posto sotto sequestro, mentre i due sono stati denunciati per ricettazione in concorso.