Città di Castello, precipita dal palo del telefono: è in prognosi riservata

CITTA’ DI CASTELLO – E’ ricoverato all’ospedale di Perugia in gravi condizioni l’operaio aretino di 58 anni che nella tarda mattinata di venerdì è caduto da un palo della telefonia sul quale stava lavorando a Città di Castello.

Secondo quanto emerge dalle indagini dei Carabinieri, l’uomo dipendente di una ditta che si occupa di manutenzioni in subappalto per conto di Telecom, è caduto perchè il palo di legno sul quale si trovava si è spezzato, facendolo precipitare per cinque metri.

Trasportato con l’elisoccorso al Santa Maria della Misericordia, l’uomo si trova in terapia intensiva con riserva di prognosi. Ha riportato un politrauma pneumotorace e cranico.