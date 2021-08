CItta’ di Castello, sessantenne per futili motivi minaccia con pistola e coltello due corrieri

CITTA’ DI CASTELLO – Grande paura per i due lavoratori che avevano raggiunto l’abitazione di Città di Castello di un sessantenne per consegnargli merce, ma sono stati aggrediti in principio verbalmente per futili motivi legati all’ordine. Dalle parole, però, il tifernate è rapidamente passato ai fatti, minacciando entrambi con una pistola e un coltello. I corrieri, comprensibilmente, hanno lasciato la merce e sono scappati dalla proprietà dell’uomo, dando subito l’allarme ai carabinieri.

Perquisizione A bussare alla porta del sessantenne, già conosciuto alle forze di polizia, sono stati i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Città di Castello, che hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione del soggetto, trovando l’arma e un grosso coltello a serramanico. La pistola, in particolare, è risultata piombata e quindi inutilizzabile. Il tifernate è stato caricato nella gazzella e portato in caserma dove è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi. Pistola e coltello, naturalmente, gli sono state sequestrate.