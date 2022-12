Città di Castello, operazione della Guardia di finanza: sequestrati duecento chili di ‘botti’

L’operazione nel dettaglio

Nel corso di una verifica mirata presso un negozio con articoli di vario genere per la casa, le fiamme gialle hanno ispezionato i fuochi d’artificio sugli scaffali e verificato il possesso dei requisiti per la cessione al consumatore. Dopo aver accertato la mancanza dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di materiale pirotecnico, i finanzieri hanno appurato che, insieme a petardi e fontane luminose, commerciabili liberamente, erano esposte anche diverse tipologie di artifici, tra i quali razzi di “notevoli dimensioni, con elevato contenuto esplosivo” – sempre in base alla ricostruzione degli investigatori – che, pertanto, necessitavano di apposita licenza di pubblica sicurezza per il commercio.

Perquisizione

Secondo la guardia di finanza durante il controllo, il gestore ha, inoltre, tentato di occultare, nel cassonetto dell’immondizia sul retro dell’esercizio, ulteriore materiale pirotecnico risultato non commerciabile, che deteneva nel bagagliaio della propria vettura. I finanzieri hanno, quindi, proceduto alla perquisizione dei locali e mezzi nella disponibilità dell’uomo e hanno sottoposto a sequestro, per commercio abusivo di materiale esplodente, circa 600 confezioni contenenti, in totale, oltre 2.500 artifici pirotecnici, pari a circa 210 chili di prodotti, corrispondenti a 22 chili di esplosivo attivo. I due gestori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Perugia.