CITTA’ DI CASTELLO – Blitz nei parchi e nei giardini di Città di Castello e dintorni coi cani antidroga. Fermato un 36enne che è stato pizzicato con mezzo etto di hashish ed è stato quindi denunciato a piede libero per spaccio. Nei guai anche tre ragazzini che, invece, avevano pochissimo “fumo” ma che sono stati comunque segnalati alla Prefettura di Perugia come assuntori di droga. Denuncia a piede libero per spaccio, infine, anche per un 25enne che è stato trovato in un locale di Città di Castello con quattro dosi di cocaina già confezionate e quindi pronte per lo spaccio.