Città di Castello omaggia Magnanelli: “Esempio di sport e di valori”

CITTA’ DI CASTELLO – “Francesco, un capitano esempio di sport e di vita per i nostri giovani”. C’è scritto così in uno striscione a sfondo bianco con la foto della bandiera del Sassuolo calcio che a Città di Castello hanno voluto dedicare al loro eroe calcistico.

Francesco Magnanelli, tifernate doc, ha appeso le scarpette al chiodo qualche settimana fa dopo una vita passata sui campi di calcio, con gli ultimi 17 anni passati con addosso la maglia neroverde del Sassuolo, con la quale ha disputato 521 partite, dalla C2 alla Serie A fino all’Europa League.A lui ha voluto dedicare una festa la Junior Castello Calcio, società dove 30 anni fa ha mosso i primi passi. L’evento si è svolto allo stadio “Achille Baldinelli” a pochi chilometri di distanza dalla casa dove è nato e cresciuto e dove risiede la sua famiglia, coordinato dai giornalisti Paolo Puletti e Massimo Boccucci.

Come una seconda casa

Lo striscione è stata una sorpresa che il “Puma” ha gradito così tanto fino a commuoversi prima di partecipare alla breve ma sentita cerimonia di consegna di premi ed attestati alla carriera in questo ritorno da campione nella sua città. “Qui c’è il mio cuore, la famiglia, gli amici, la mia gente. E’ straordinario vedere e toccare con mano oggi, ma sempre, tanto affetto e considerazione nei miei confronti. Questa società è stata per me una seconda famiglia, una palestra di vita, l’università del calcio come la chiamavamo noi facendo sorridere il nostro grande allenatore, Dante Selvi, una persona eccezionale. Li sono cresciuto fra gioie e qualche difficoltà come tutti, superate grazie ai genitori e all’ambiente sano e amichevole. Ogni estate ci vediamo per la partitella insieme, abbiamo un gruppo su whatsapp dove ci sentiamo spesso”, ha precisato Magnanelli ringraziando il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, l’assessore allo Sport Riccardo Carletti, il comune, la società Junior Castello Calcio per questa bellissima sorpresa che “mi da la forza di proseguire con maggiore determinazione ed orgoglio verso nuovi obiettivi dopo l’addio alla carriera di calciatore”.

Grande commozione

“Spero di aver trasmesso nel corso degli anni un buon esempio ai giovani che proprio qui come me oltre trenta anni fa oggi muovono i primi passi con i sogni e le speranze che avevo io: ne sono sicuro come me allora anche loro oggi troveranno in questo impianto e stadio, maestri di vita e di sport all’insegna dei valori etici, morali, fair play, principi che vengono prima dei risultati. Qui c’e’ scritto ovunque. Grazie”, ha detto.

Della società di allora, quella della prima maglia “gialloverde” di Francesco Magnanelli, con le lacrime agli occhi e la voce rotta dall’emozione sono intervenuti per un breve saluto e qualche ricordo, anche Franco Campagni e Bruno Migliorati (gia’ presidenti), Giancarlo Biagioni, factotum e “padre sportivo” della squadra del “Puma” e Dante Selvi, vecchia gloria biancorossa (del Città di Castello calcio) e primo allenatore di Francesco Magnanelli: “E’ ancora vivo nella mia mente – ha ricordati Selvi la voglia di giocare in attacco da “punta” per segnare gol la sua passione e quando più avanti, ho deciso di spostarlo nel ruolo di centrocampista il suo iniziale disappunto si è poi però nel corso delle tappe successive trasformato in consapevolezza della bontà di quella scelta, che per lui, per le sue caratteristiche si è rivelata vincente”,

La sua maglia numero 4 potrebbe essere ritirata, ma lo storico capitano lascia ad altri la decisione perché nel profondo del cuore è già solo sua. Al termine della cerimonia il Presidente dello Junior Castello Calcio, Lorenzo Pieracci, che ha definito Magnanelli, “un simbolo, orgoglio di una intera comunità per i valori sani che ha saputo trasmettere in particolare ai giovani”, gli ha consegnato a nome della società una targa ricordo, mentre il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport, Riccardo Carletti, in virtù del prestigioso “incarico” simbolico di testimonial delle eccellenze culturali ed artistiche della città gli hanno donato una preziosa riproduzione dello Sposalizio della Vergine realizzata dalla Bottega Tifernate di Stefano e Francesca Lazzari: “fra le eccellenze di questa città, ovviamente, c’è anche lui”, ha concluso il sindaco tifernate.