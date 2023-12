All’interno del portabagagli dell’auto gli agenti hanno trovato delle grondaie in rame per un peso totale di 42 kg, del quale non ha saputo fornire informazioni in ordine alla provenienza. L’uomo è stato deferito all’autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Dalle ulteriori verifiche è emerso, inoltre, che il 38enne si era posto alla guida del veicolo con patente revocata; per questo motivo, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Ccodice della strada, gli operatori hanno anche disposto il fermo amministrativo del veicolo.