Città di Castello, nonna Lisa Zappitelli omaggiata con una serenata ‘tricolore’

CITTA’ DI CASTELLO – Il 2 giugno del 1946, insieme alla famiglia e a un gruppo di amiche camminò per chilometri per esercitare il proprio diritto di voto in favore della Repubblica: oggi, a 109 anni, Luisa Zappitelli, la ‘nonna Lisa’, di Città di Castello, è stata omaggiata con una serenata “tricolore” dal clarinettista Fabio Battistelli, che si è esibito con il suo strumento sotto la finestra della nonna d’Italia ed in suo onore gli ha interpretato l’Inno di “Mameli” ed altri brani, colonne sonore della storia nazionale. Lei, considerata icona dei diritti delle donne e dei valori della patria (ha partecipato ininterrottamente a tutte le consultazioni dell’Italia democratica, un impegno riconosciuto e sottolineato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella), ha assistito dalla sua finestra esibendo con orgoglio la bandiera che sventola anche nella terrazza della propria abitazione, dove vive con la figlia, Anna Ercolani ed il cagnolino Orzo.

Saluti Al termine dell’esibizione, nonna Lisa come sempre ha dispensato saluti, sorrisi e appelli di gioia: “W la Repubblica, viva l’Italia, viva il Presidente Mattarella”. “Il suo sorriso, il suo entusiasmo appena ha sentito le prime note dell’Inno di Mameli sono l’essenza vera, genuina di questa giornata che regaliamo all’Italia e ne siamo orgogliosi”, ha affermato il maestro Fabio Battistelli.