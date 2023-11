Minorenne viene denunciato per una truffa ai danni di un’anziana

CITTÀ DI CASTELLO – Un ragazzo di 17 anni, nato e residente nella provincia di Napoli, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Città di Castello per una truffa ad una persona anziana. La donna, residente a Città di Castello, ha ricevuto la telefonata da parte di un finto carabiniere, il quale la informava di un incidente causato dal figlio, per il quale era necessario corrispondere un’importante somma di denaro per evitare gravi conseguenze. Il sedicente carabiniere ha annunciato all’anziana che si sarebbe a breve presentata a casa sua una persona cui consegnare il denaro.

Presentato alla porta

Poco dopo si è effettivamente presentato alla porta dell’anziana un giovane al quale la stessa, agitata e preoccupata per il figlio, ha corrisposto una rilevante somma di denaro ed alcuni gioielli in oro. Il giovane si è poi allontanato a piedi. La denuncia presentata ai carabinieri di Città di Castello ha permesso agli investigatori di avviare le indagini ed identificare tempestivamente il presunto autore della truffa, mediante il riconoscimento fotografico. Lo stesso è ritenuto il presunto responsabile di una analoga truffa compiuta nella stessa zona nelle scorse settimane. Il diciassettenne è stato deferito in stato di libertà, per truffa aggravata, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni.