CITTA’ DI CASTELLO – Minacce e aggressioni andate avanti per anni ai danni dell’anziana madre. Per questo un 58enne che, dopo l’intervento della polizia di Stato, ha ricevuto la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronto della madre ultraottantenne. Quest’ultima più volte vittima di maltrattamenti. I fatti riguardano la zona di Città di Castello. Gli accertamenti degli agenti hanno consentito di mettere in luce le numerose vessazioni, si legge in una nota a firma del procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone e del procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini, fisiche e psicologiche subite dall’anziana negli ultimi anni: il figlio l’aveva più volte minacciata e aggredita verbalmente con pesanti offese, facendo scattare in lei uno stato di sofferenza, depressione e paura. L’uomo era stato già in carcere per evasione. Lo scorso aprile dopo l’ennesimo episodio in seguito al rientro dell’uomo nell’abitazione familiare, la donna ha chiesto in lacrime l’aiuto della polizia di Stato. Il gip ha emesso l’ordinanza per il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre con distanza non inferiore ai 500 metri.