Città di Castello, minaccia di morte la compagna: in casa aveva 19 tra pistole e fucili

CITTA’ DI CASTELLO – Un trentacinquenne di Città di Castello è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, minacce e detenzione abusiva di armi e munizioni dopo che la convivente è stata costretta a chiedere aiuto alle autorità per comportamenti sempre più violenti da parte di lui. Secondo il racconto fornito alle autorità, l’uomo da diverso tempo insultava e picchiava la compagna coetanea durante liti in casa sempre innescate da futili motivi. Martedì sera, però, la situazione è nuovamente precipitata e la donna è stata costretta a chiamare il 112. Quando le autorità sono intervenute sul posto in casa dell’uomo hanno trovato anche 19 tra pistole e fucile, tutte legalmente detenute, a differenza di alcune munizione, che invece non possedeva regolarmente. La donna è stata collocata in un luogo sicuro, lui è stato denunciato e le armi sequestrate.