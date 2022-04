CITTA’ DI CASTELLO – Violenza, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e manifesta ubriachezza. Per questi reati è stato denunciato un 37enne che dopo aver assunto un atteggiamento molesto nei confronti della fidanzata insultata e minacciata in un’area di servizio lungo la strada statale 3 bis si è mostrato aggressivo anche con gli agenti che però sono riusciti a riportarlo alla calma. L’uomo, in stato di ebbrezza alcolica, è stato accompagnato