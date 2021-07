Città di Castello, malore a bordo piscina: muore a 6 anni il figlio dell’ex grifone Ciampelli

CITTA’ DI CASTELLO – Nuova tragedia in piscina dopo quella di domenica a Panicarola. Un bambino di cinque anni è morto in seguito a un malore che lo ha colpito mentre era a bordo piscina a Città di Castello, dove viveva. Secondo quanto emerge, si tratterebbe del figlio di Davide Ciampelli, attuale tecnico del Porto D’Ascoli e già allenatore delle giovanili del Perugia, sia Under 17 che Primavera. La società biancorossa ha a tal proposito inviato le condoglianze al tecnico, alle quali ci associamo.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di giovedì al Centro Ippico San Giovanni a Città di Castello. che è anche un centro vacanze – si stavano svolgendo appunto dei campus estivi – e che appunto ha una piscina. Qui appunto sembra stesse giocando il piccolo, che poi ha avuto un malore. Immediato l’allarme e l’arrivo del 118. Purtroppo per il bambino non c’è stato niente da fare. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Città di Castello.

Subito dopo essersi sentito male il bambino è stato soccorso dalle persone presenti nella struttura e poi dal personale sanitario. Tutti gli interventi sono stati però vani