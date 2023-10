Lancia di legno

Il ragazzo è riuscito a vincere il palio, ha raccontato, “infilando la lancia di legno nel foro collocato sotto ad un catino pieno d’acqua appeso in alto il tutto stando in piedi su un carretto in movimento trainato da due adulti, come vuole da secoli la tradizione del Palio anche nell’edizione dedicata ai più piccoli che si svolge in piazza delle oche nel cuore dello storico quartiere”. E l’oca è stato il suo premio. “Da quel momento – ha scritto il ragazzo – vive felice nel giardino di una nostra vicina di casa che ha spazio adeguato dove può liberamente scorazzare: condivide quello spazio verde con un’altra oca, Neve, salvata da un allevamento intensivo. Torneremo a Città di Castello perché ora c’è Giovanna che ci lega alla vostra città e alle tradizioni secolari di eventi di grande fascino e suggestione come il Palio dell’Oca”.

L’invito