Città di Castello, lite per gli spazi condominiali: interviene la Polizia

CITTA’ DI CASTELLO – Gli agenti di Polizia, a seguito di chiamata al numero di emergenza, sono intervenuti presso un condominio per un’animata lite tra vicini di casa. Giunti sul posto, gli operatori, hanno preso contatti con il richiedente che, sentito in merito all’accaduto, ha raccontato che, ultimamente, i rapporti con il vicino di casa si erano fatti sempre più tesi a causa di diatribe relative all’utilizzo degli spazi comuni. Ha poi raccontato che quel giorno, la discussione era degenerata e aveva deciso di chiedere aiuto alla Polizia. A quel punto gli agenti, dopo aver riportato la calma tra le parti, hanno verificato l’eventuale possesso di armi da parte dei contendenti, approfondimenti che hanno permesso di appurare che, per analoghi motivi, a scopo cautelare, erano state ritirate le armi al richiedente.