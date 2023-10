Città di Castello, Matilde campionessa italiana di gare di corsa a ostacoli

CITTA’ DI CASTELLO – E’ di Città di Castello, Matilde Galliani, nove anni, la campionessa italiana di Ocr, disciplina sportiva che abbina alla corsa il superamento di ostacoli sia naturali (scavalcare tronchi d’albero, attraversare fiumi, superare rotoballe di fieno) sia artificiali (muri di legno di varie altezze da superare, arrampicarsi sulla corda, prove di equilibrio, prove in sospensione come la scala orizzontale o il multiring con anelli). Matilde, che vive con i genitori alla periferia della città, si è laureata campionessa italiana lo scorso 30 settembre Villar Dora (Torino), in una gara che, nella sua fascia età, si è svolta nel compiere un percorso di 1.100 metri di corsa nello sterrato dove all’interno sono stati distribuiti 21 ostacoli, di cui sei in sospensione.