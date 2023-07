CITTA’ DI CASTELLO – E’ stato denunciato per lesioni colpose un 56enne di Città di Castello che ha investito una donna sulle strisce mentre attraversava la strada. Il fatto è avvenuto a marzo ma solo in queste ore la donna ha presentato denuncia. Il giorno dell’incidente è stata portata in ospedale con l’ambulanza e sottoposta a intervento chiururgico per le lesioni riportate, giudicate guaribili in un mese