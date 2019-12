Città di Castello, incidente sulla la E45: tra i feriti anche una bambina di quattro anni

CITTA’ DI CASTELLO – Paura domenica mattina intorno alle 4 per un incidente che si è verificato a Città di Castello, lungo la E45: il bilancio è di tre feriti, tra i quali anche una bambina di 4 anni, Per fortuna nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita in modo grave. La strada è stata temporaneamente chiusa e sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenute due ambulanze del 118, carabinieri e polizia stradale. I tre feriti saranno dimessi già nella giornata di domenica.