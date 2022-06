CITTA’ DI CASTELLO – Arrestato di nuovo il 39enne residente a Città di Castello che ora è anche accusato di evasione. L’uomo sta scontando due condanne emesse dai tribunali di Perugia e Siena per reati contro la persona, ma ha violato la misura cautelare. In particolare, domenica notte, le forze dell’ordine sono passate nelle sua abitazione per un controllo, ma in casa c’erano solo i familiari. A quel punto sono scattate le ricerche per rintracciare il 39enne, di nazionalità algerina, che è stato visto poco dopo correre lungo la via di casa, verosimilmente dopo essere stato avvertito dai parenti del controllo delle autorità. L’uomo è stato nuovamente arrestato.