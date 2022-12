CITTA’ DI CASTELLO – Concerto di Natale a lume di candela nello stabilimento della cooperativa Ceramiche Noi, divenuta un’esempio europeo, tanto da essere citata dalla presidente Ursula von der Leyen, per aver combattuto d’estate il caro energia lavorando di notte e fino all’alba al fine di ottenere tariffe meno devastanti. L’appuntamento è per mercoledì 21 dicembre alle 17.30, quando tra gli impianti dello stabilimento, che occupa 22 persone, di cui 11 sono soci della cooperativa, il maestro Fabio Battistelli, clarinetto solista, e il quartetto d’archi, Gianfranco Contadini e Chiara Antognelli, violino, Irene Mambrini, Viola e Stefano Coco, violoncello, che eseguiranno brani di Beethoven, Mozart ed Ennio Morricone, mentre si chiuderà con Happy Christmas di John Lennon e con l’esecuzione dell’Inno Europeo. «Nonostante le difficoltà vogliamo comunque dimostrare che non bisogna mai arrendersi e continuare a guardare con speranza al futuro» hanno sottolineato il presidente della cooperativa, Marco Brozzi e il direttore commerciale e amministratore, Lorenzo Giornelli.